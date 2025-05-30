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В Польше дали оценку российским беспилотникам

Дармолинский: Россия создает дроны, о которых НАТО и Польша могут лишь мечтать
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия создает такие беспилотные летательные аппараты, о которых Польша и страны Североатлантического альянса могут только мечтать. Об этом заявил военный эксперт Томаш Дармолинский в интервью польскому изданию Gazeta.

«В плане беспилотников они [россияне] создают такие вещи, о которых мы здесь [в Польше] можем только мечтать. Не только мы, но и большая часть НАТО», — сказал он.

Дармолинский добавил, что Польше следует перенять опыт России по производству дронов.

В марте сообщалось, что в Казани создали беспилотник самолетного типа «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров. По информации ТАСС, дрон-разведчик имеет размах крыла в 1,8 метра. Беспилотник оснащен тремя камерами, одна из которых создана для оператора и его ориентирования, а другие две помогают устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров. При этом камеры на дне фюзеляжа обладают 30-кратным зумом и тепловизорами.

В публикации говорится, что «Аватар» был произведен студентами авиационного направления, обучающимися в Казани. Оператор может ввести БПЛА в режим автозапуска и перейти на его управление при помощи пульта в дистанционном режиме.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.

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