Российских береговых ракетчиков защитят от дронов

Группы защиты от беспилотников создают в составе береговых ракетных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Защитники от БПЛА получат помповые и антидроновые ружья и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Они будут защищать береговые ракетные комплексы на огневых позициях и на марше. Нововведение возникли после анализа опыта спецоперации.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц подчеркнул, что для полноценной защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов необходимы комплексные решения. По его словам, помповые ружья и ПЗРК не помогут при массовом налете.

«Нужны средства обнаружения, средства РЭБ и средства уничтожения. И средства стационарной защиты с учетом опыта специальной военной операции», — отметил он.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ начали применять новую тактику при атаках беспилотниками на регионы России. По его словам, тактика заключается в том, что ВСУ направляют рой кустарно собранных дронов на российские установки ПВО, а основной западный беспилотник со взрывчаткой направляют на жилой дом или предприятие.

Ранее Песков ответил на вопрос, обсуждали ли с Киевом на переговорах атаки БПЛА на Россию.