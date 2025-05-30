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Мирные жители пострадали в Шебекино в результате атаки ВСУ

Гладков: в Шебекино при обстреле со стороны ВСУ пострадали мужчина и женщина
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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшие самостоятельно обратились за помощью в Шебекинскую центральную районную больницу.

«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы, у женщины — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины», — говорится в заявлении.

Гладков добавил, что для продолжения лечения людей переведут в областную клиническую больницу.

Также он рассказал, что из-за действий украинских войск в Шебекино были повреждены одно частное домовладение и одна легковая машина. Иная информация о последствиях атаки пока уточняется.

Утром 30 мая беспилотник ВСУ нанес удар по спецтехнике в районе объездной дороги в Шебекино. Во время атаки пострадали два мужчины. Первый получил множественные осколочные ранения живота, груди и плеча. У второго диагностировали минно-взрывную травму и ранения ноги.

Ранее женщина-боец подразделения «Орлан» пострадала при атаке ВСУ на Шебекино.

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Обстрелы Белгородской области
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