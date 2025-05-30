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В Белоруссии рассказали о прибытии вертолетов Ми-35М

В Белоруссию прибыли вертолеты Ми-35М в рамках ВТС с РФ
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Минобороны России

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в страну прибыли вертолеты Ми-35М в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в 50-й смешанной авиационной базе важное, знаковое событие. Очень важно, что в год 45-летия авиационной базы, мы получили очередную партию современных вертолетов Ми-35М», — заявил начальник главного штаба — первый заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Фролов.

Вертолет Ми-35М – модернизированная версия боевого вертолета Ми-24. Отмечается, что он способен выполнять весь спектр боевых задач.

27 мая сообщалось, что на белорусский аэродром прибыла партия российских самолетов Су-30СМ2. По данным министерства обороны Белоруссии, самолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил (ВС) Белоруссии и военно-технического сотрудничества с Россией.

Ранее Шойгу заявил, что в Белоруссии пока сохраняются угрозы, которые требуют размещения на территории страны новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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