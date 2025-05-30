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Стало известно, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки

Ганчев: освобождение Кондрашовки даст армии России преимущество перед ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Освобождение села Кондрашовка позволит армии РФ получить преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Уверенными действиями наши бойцы расширяют область своего контроля на харьковском направлении сразу в нескольких направлениях: вдоль реки Оскол к северной границе региона, а также в районе города Купянск», — сказал собеседник агентства.

Ганчев добавил, что Кондрашовка, как и Радьковка, имеет довольно удобное расположение, которое обеспечит российским военнослужащим преимущество перед противником.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что за период с 24 по 30 мая российские военнослужащие взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. По информации оборонного ведомства, солдаты группировки войск «Север» заняли Локню, Беловоды, а также Владимировку и Константиновку в Сумской области. Кроме того, подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области.

Ранее российские системы ПВО за неделю уничтожили более 1400 украинских беспилотников.

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