На видео попал момент уничтожения БПЛА, атаковавшего Подмосковье

На камеры наблюдения попал момент уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который ночью атаковал Одинцово. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах видно, как пассажир выходит из такси, и ровно в этот момент срабатывает система ПВО, которая, предварительно, уничтожила беспилотник. Очевидец демонстрирует хладнокровность и спокойствие высшего уровня», — говорится в публикации.

На размещенном видео можно заметить, что после взрыва пассажир такси остался стоять на месте и даже не дернулся.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что за минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 вражеских дронов над семью российскими регионами.

По данным оборонного ведомства, в столичном регионе системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали три беспилотника.

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