В северокорейской армии произошли крупные кадровые перестановки

ЦТАК: в армии КНДР назначили шесть новых командиров корпусов

В Корейской Народной Армии назначили шесть новых командиров корпусов и новых начальников управлений артиллерии и службы безопасности. Об этом сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).

Решение было принято Центральным военным комитетом (ЦВК) правящей Трудовой партии Кореи (ТПК).

«ЦВК ТПК назначил 6 новых командиров единиц корпусного уровня, начальника Управления артиллерии, начальника Управления службы безопасности и ряд политкомиссаров», — сообщает ЦТАК.

В штаб-квартире ЦК ТПК прошло 8-е расширенное заседание ЦВК восьмого созыва, на котором присутствовало высшее военное руководство.

В середине мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел масштабные военные учения.

В ходе учений северокорейские военные отработали навыки авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ по выполнению заданий противовоздушной обороны. Также они отработали уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.