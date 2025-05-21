Стало известно о сокрушительном ударе РФ и Китая по господству США в воздухе

Новые российские и китайские радары научились обнаруживать и отслеживать американские стелс-истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщает журнал The National Interest (NI).

По данным издания, главным преимуществом США в воздушном пространстве долгое время была способность наносить удары по любой цели, оставаясь при этом незамеченными. С 1980-х годов и до недавнего времени Вашингтон всецело полагался на свои самолеты-невидимки и сохранял господство над противниками, однако ситуация изменилась.

«Пока Вашингтон почивает на лаврах, соперники Америки нагоняют его», — говорится в публикации.

В качестве одного из примеров журналисты привели новейшие радиолокационные станции России раннего предупреждения, такие как «Небо-М» и «Резонанс-Н», которые способны отслеживать американские стелс-самолеты.

В статье также приводится в пример похожая система Китая, известная под названием JY-27A. Кроме того, как сообщили в NI, ходят слухи о китайском радаре с синтезированным импульсом и апертурой, который «сводит на нет» возможности военных самолетов США и не дает оставаться им незамеченными.

«Мы стремительно приближаемся к тому периоду, когда вооруженные силы США с их абсурдным предложением по оборонному бюджету в 1 триллион долларов будут устаревать под влиянием более дешевых и инновационных китайских и российских решений», — подытожили в NI.

До этого американское издание 19FortyFive одним словом описало российский стратегический бомбардировщик Ту-160. Журналисты, сославшись на слова экспертов, назвали самолет «незаменимым».

Авторы статьи рассказали, что на борт Ту-160 помещается 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. Дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 12 тысяч километров.

Ранее в США назвали российский ракетоносец «леденящим душу».