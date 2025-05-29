Барсуки помешали военным расширить склад боеприпасов

Министерство обороны Нидерландов не может увеличить склад боеприпасов в населенном пункте Стапхорст на востоке страны из-за барсуков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную телерадиокомпанию RTV Oost.

Отмечается, что расширение военного объекта застопорилось, когда на месте запланированного строительства была обнаружена барсучья нора. В Нидерландах эти животные охраняются законодательством, поэтому их норы нельзя разрушать без разрешения.

В связи с этим Минобороны Нидерландов нужно либо дождаться разрешения на перемещение барсуков, либо пересмотреть свои планы.

Ведомство совместно с природоохранными службами работает над поиском приемлемого решения, которое позволило бы соблюсти экологические стандарты и интересы обороны государства.

В октябре 2024 года стало известно, что Бундсвер обучал украинских военных кинологов и собак в центре дрессировки в Битбурге, где, в том числе, готовят животных к условиям городских боев. По словам эксперта по дрессировке, животных готовили к обнаружению мин и взрывчатых https://pg.gazeta.ru/aqua/i/icon_close_win.gifвеществ, а также несению охранной службы.

Ранее российские собаки научились обнаруживать БПЛА в воздухе.