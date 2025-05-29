В Швейцарии предостерегли ФРГ от поставок проданных танков на Украину

Власти Швейцарии примут меры, если 71 танк Leopard, проданный Германии, будет поставлен на Украину. Об этом сообщила официальный представитель минэкономики страны Франсуаз Чанз, передает РИА Новости.

По ее словам, поставка военных товаров на территорию России или Украины запрещена. Чанз напомнила, что санкции, применяемые в случае нарушения этого запрета, изложены в Законе об эмбарго, который предусматривает тюремное заключение сроком до одного года или штраф.

До этого министерство экономики Швейцарии одобрило продажу 71 танка Leopard 1 A5 Германии, но при условии запрета их реэкспорта украинской стороне. Договор подразумевает, что танки, а также их комплектующие не могут быть переданы Киеву.

По причине эмбарго швейцарское вооружение и боеприпасы пока не были отправлены на Украину, несмотря на просьбы со стороны Германии, Дании и Испании.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

Ранее СМИ спрогнозировали исчерпание помощи США Украине в ближайшие месяцы.