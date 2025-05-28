Российский дрон, заглушенный РЭБ, попал в склад боеприпасов ВСУ

Российский дрон, заглушенный украинской системой радиоэлектронной борьбы, угодил в склад боеприпасов ВСУ вместо автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Фил».

По словам военного, целью атаки в районе Алексеевки был пикап. Его обнаружили, опустившись ниже, но беспилотник был заглушен РЭБ ВСУ.

«У нас глушит управление. И мы чисто случайно залетаем в гараж. А он (автомобиль ВСУ. — «Газета.Ru»), получается, выгружал БК (боекомплект. — «Газета.Ru»). И этот гараж весь разнесло. И это вот настолько случайно, была такая приятная [случайность], что прям порадовало», — поделился «Фил».

До этого авиаэксперт Константин Криволап сообщал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России беспрепятственно достигли военных объектов Украины в ночь на 24 мая, несмотря на наличие систем противовоздушной обороны.

Ранее СМИ сообщили, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.