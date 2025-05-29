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В Бразилии назвали «историческую миссию» России в конфликте с Украиной

Аналитик Лейрос: продвижение РФ на поле боя устранит угрозы, исходящие от Киева
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Станислав Красильников/РИА Новости

Продвижение российских военных на поле боя может устранить угрозы, которые исходят из Киева. Таким мнением поделился бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture.

«Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно», — высказался эксперт.

Автор статьи отметил, что Днепр (бывший Днепропетровск), Николаев и Одесса исторически принадлежат России, однако в настоящее время используются в качестве «баз для террористических атак» на Донбасс и гражданские суда в Черном море. По его словам, если для обеспечения безопасности новых регионов РФ, в том числе Крыма, потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты, «пусть будет так».

До этого подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слабая организация Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к полному краху армии в любой момент.

Эксперт отметил, что у ВС России достаточно ресурсов, чтобы в случае необходимости дойти до Днепра даже при условии сопротивления ВСУ.

В заключение он сделал прогноз, что Украина вряд ли «выживет» без мирного соглашения, причем условия капитуляции будет диктовать Россия.

Ранее Байден заявил, что все еще верит в победу Украины.

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