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Пленный боец ВСУ рассказал, почему пошел воевать

Пленный Беляков: татуировка в виде свастики стала для меня клеймом на всю жизнь
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Violeta Santos Moura/Reuters

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков рассказал РИА Новости, что пошел воевать, так как ему не понравилось отбывать срок в тюрьме.

По словам Белякова, он отсидел три срока и начал отбывать четвертый.

«Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля – чистый человек», — поделился военнопленный.

Беляков добавил, что во время отбывания первого тюремного срока сделал себе татуировку в виде свастики, но позже понял, что это было ошибкой, так как его дед воевал за СССР. Пленный признает, что, если бы его дед был жив, то он бы «задушил внука на месте, либо застрелил».

До этого командир разведроты ВС РФ с позывным «Галек» рассказал, что сдавшиеся в плен в районе села Беловоды в Сумской области солдаты ВСУ отдали российским разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2. При этом в патронниках оружия не оказалось патронов, отметил боец.

Ранее сообщалось, что военные РФ показали пленным ВСУ видео мобилизации на Украине, но им не поверили.

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