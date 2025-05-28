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Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

Первые системы дальнобойного оружия развернут на Украине в ближайшие недели
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Global Look Press

Первые системы дальнобойного оружия, произведенного на Украине за счет ФРГ, могут развернуть в течение нескольких недель. Об этом рассказали в Минобороны Германии.

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2025 году произведено «значительное количество» таких систем.

28 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым договор об инвестициях в производство дальнобойного оружия на Украине.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В Кремле прокомментировали подготовку ЕС и Украины к производству дальнобойного оружия

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