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Аналитик рассказал о кризисе на Украине, очевидном с 2022 года

Аналитик Меркурис: на Украине наступил кризис, очевидный с 2022 года
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Британский аналитик Александр Меркурис на своем Youtube-канале заявил, что на Украине наступил кризис, очевидный с 2022 года.

«Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций», — поделился Меркурис.

Он добавил, что сейчас настал момент, чтобы начать переговоры напрямую между Россией и США, а не с Европой и Украиной.

Меркурис считает, что у российско-украинского конфликта может быть только один исход — полное поражение Украины, «и это будет еще хуже для Запада, чем сейчас».

До этого аналитик сообщал, что страны Европейского союза хотят добиться поддержки США в вопросе введения санкций в отношении России.

Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли «в восторге» от идеи европейских политиков. Даже если антироссийские санкции введут, это не будет иметь абсолютно никакого значения, и американский лидер наверняка понимает, что эти меры будут контрпродуктивными.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

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