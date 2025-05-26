Российские БПЛА проникли на военные объекты Украины без противодействия ПВО

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России беспрепятственно достигли военных объектов Украины в ночь на 24 мая, несмотря на наличие систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил авиаэксперт Константин Криволап, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, украинские ПВО не оказали сопротивления, что позволило дронам беспрепятственно приблизиться к стратегическим целям, включая военные заводы. Криволап подчеркнул, что инцидент свидетельствует о серьезных проблемах в работе оборонных систем.

«Не было даже попыток сопротивления. БПЛА спокойно залетели на территорию военного завода, что ставит под вопрос эффективность наших систем», — отметил Криволап.

В ночь на 25 мая Вооруженные силы России нанесли один из самых мощных ударов по территории Украины с момента начала военной операции. В налете участвовали 298 беспилотников и 69 ракет. Ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее СМИ сообщили, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.