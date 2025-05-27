В 2025 году на российский рынок вышли семь новых иностранных брендов

CORE.XP: 7 международных торговых брендов вышли на российский рынок в 2025 году

На российский рынок в 2025 году выйдут семь международных торговых брендов. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.

В списке компаний большая часть из них (29%) происходят из стран СНГ (белорусский бренд одежды Mua, казахстанский бренд одежды Gaissina), Турции (бренд одежды Les Benjamins, торговая марка бытовой техники Beko) и Италии (бренд бытовой техники De'Longhi, производитель и поставщик спортивной одежды Kappa). А еще 13% приходятся на азиатские бренды (китайский производитель мебели и дизайнерского освещения JINKAILAI).

Прилуцкая добавила, что в структуре новых арендаторов продолжает лидировать категория «одежда, обувь и аксессуары». В области недвижимости продолжается период восстановления после кризиса в начале 2023 года (15% свободных площадей) — сейчас этот показатель составляет около 4,7%. Прилуцкая добавила, что в торговых центрах Москвы этот показатель может увеличиться до 6% во втором полугодии.

До этого стало известно, что Госдума готовит закон о правилах возврата иностранных брендов в Россию.

Ранее Путин назвал условия возвращения иностранных компаний в РФ.