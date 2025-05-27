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В США рассматривают возможность ликвидации AFRICOM

Reuters: США могут расформировать Африканское командование вооруженных сил
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Jeremias Gonzalez/AP

В США рассматривают возможность расформирования Африканского командования вооруженных сил (AFRICOM). Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, генерал Майкл Лэнгли сообщил правительствам нескольких африканских стран о начале оценки будущего AFRICOM.

«Я поговорил с рядом министров обороны и несколькими президентами и сказал им, что мы проводим оценку», — сказал Лэнгли.

Генерал заявил, что африканские страны должны передать свои мнения через послов в Вашингтоне.

AFRICOM было создано в 2008 году. В его зону ответственности входят страны Африки (кроме Египта), а также Мадагаскар и прилегающие острова. Ранее его функции в Африке выполняли другие региональные командования вооруженных сил США.

В конце марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке.

Телеканал NBC News также сообщал, что Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. Один из рассматриваемых планов будет включать отказ США от роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе — известного на военном языке как SACEUR.

Ранее стало известно о планах США вывести значительную часть войск из Сирии.

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