Суд начал рассматривать дело обвиняемого в дроновых атаках россиянина

Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела москвича Эльдара Марченко, которого подозревают в причастности к атакам беспилотников на объекты в Курске в 2023 году и Ростовской области в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

Марченко в суде заявил, что вину не признает.

19 марта управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю сообщило о задержании 46-летнего местного жителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По информации ведомства, гражданин самостоятельно вышел на связь с кураторами из украинских спецслужб и предложил им свои услуги по сбору информации. В частности, он передавал Киеву сведения о работе одного из расположенных в регионе военных объектов.

Мужчина отказался от дачи показаний и вину сразу по задержании не признал. Сейчас Марченко содержится в СИЗО в Москве, его арест был продлен на полгода.

Ранее вертолет Путина попал в эпицентр атаки ВСУ во время визита в Курскую область.