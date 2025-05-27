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В Алтайском крае пошел снег

РИА Новости: Барнаул накрыл снегопад за четыре дня до лета
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В Барнауле после по-летнему теплых дней город накрыл неожиданный снегопад. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Всего несколько дней назад жители столицы Алтайского края жаловались на жару, но уже утром во вторник улицы оказались припорошены мокрым снегом. Температура воздуха к 10:00 местного времени опустилась до +4°C.

Недавно в регионе объявили штормовое предупреждение: с 26 по 30 мая региональный гидрометцентр объявил высокий уровень пожароопасности, а с 27 по 29 мая — и заморозки до -3°C. Тем не менее снег в прогнозах синоптиков не фигурировал.

Барнаульцы в соцсетях активно делятся фото и видео майского снегопада, с иронией называя происходящее «весенней шуткой природы». Для жителей Сибири погодные сюрпризы не редкость, но даже здесь такие перепады в конце мая вызывают удивление.

Этим же утром неожиданные снежные осадки выпали в Новосибирске. Столбики термометров опустились до -4. Местные жители начали играть в снежки и лепить мини-снеговиков.

24 мая в Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки выпал снег.

Ранее Гидрометцентр рассказал, на какой площади России еще лежит снег.

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