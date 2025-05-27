Бойцы «Вагнера» рассказали, в чем заключался успех битвы за Бахмут

Боец ЧВК «Вагнер» Ока: причины успеха в Бахмуте — мотивация и дисциплина

Штурмовик-разведчик частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным «Ока» и санитар взвода эвакуации с позывным «Индус» рассказали «Ленте.ру», в чем заключался успех битвы за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Бойцы «Вагнера» отметили, что главной причиной успеха в боях за населенный пункт стали мотивация и дисциплина.

«Главная причина наших успехов — высокий уровень подготовки и мотивация бойцов. Огромную роль сыграли грамотное командование и дисциплина, четкое выполнение приказов и строгие правила», — рассказал «Ока».

Боец отметил взаимодействие между штурмовыми подразделениями, огневую поддержку, работу артиллерии и танков ЧВК «Вагнер» в ходе боев за Бахмут.

«Ока» добавил, что ВСУ не выдержали качественной работы российских бойцов.

В апреле Telegram-канал Baza сообщал, что впервые с 2022 года в городе Артемовске в ДНР установилась непривычная тишина.

Ранее в Минобороны отчитались о соблюдении пасхального перемирия.