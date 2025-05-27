Военный эксперт заявил, что США могут кратно нарастить группировку военных спутников

Соединенные Штаты в состоянии во много раз увеличить группировку военных спутников на орбите. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он разъяснил, что именно спутники станут ядром новой американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». В США их планируют массово запускать на орбиту, доведя численность космических аппаратов до двух тысяч. Спутники будут оборудованы чувствительными датчиками, соединены в единую сеть и выведены на разные орбиты. Вся система, оснащенная искусственным интеллектом, будет работать в максимально автоматизированном режиме.

Леонков отметил, что Вашингтону вполне по силам до 2030 года кратно нарастить свою группировку. Вывод спутников на орбиту будет осуществляться как силами министерства обороны США, так и частных подрядчиков, таких как, SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного созвездия спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а если американцы настроены серьезно, то будет включать в себя размещенные на орбите лазеры. Что за систему распорядился создать Трамп и насколько она похожа на рейгановские «Звездные войны» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали планы США создать «Золотой купол».