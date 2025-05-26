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Дроновод ВСУ обратился к российским военным с необычной просьбой

Дроновод ВСУ попросил российских военных не сбивать его беспилотник
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Reuters

Дроновод Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским операторам FPV-дронов с просьбой не сбивать беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По информации источника, российские операторы FPV-дронов заметили на разведывательном украинском беспилотнике «Лелека-100» обращение, в котором их просили не сбивать дрон. На беспилотном летательном аппарате было указано: «Пожалуйста, не надо FPV, последний дрон, переведут в пехоту».

«Это не только признание заслуг нашего «воздушного ПВО», которое сбивает значительное количество тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа противника, но и подтверждает наш тезис, что украинских «беспилотчиков» массово переводят в пехотные подразделения», — говорится в публикации.

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. С вечера 25 мая дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников. После взрывов в Алексине и некоторых районах Тулы отключилось электричество, а в Ивановской области украинские военные пытались атаковать Дмитриевский химический завод. Что известно о ночных ударах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме допустили запуск атаковавших Москву дронов с территории России.

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