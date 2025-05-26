В ГД допустили запуск атаковавших Москву дронов с территории России

Беспилотники, атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории России, предположил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Надо смотреть, какие типы беспилотников и какие у них дистанции. Есть БПЛА самолетного типа, которые могут долететь до Москвы с Украины. Но есть такие, которые могут запускать с нашей территории. Я допускаю, что есть и спящие группы, разведгруппы», — сказал депутат.

Он напомнил, что Киев часто наносит неизбирательные удары и бьет по мирным гражданам, проявляя себя как террористическое государство.

В мае ВСУ усилили атаки на российские регионы при помощи беспилотников. Так, власти Москвы ежедневно отчитываются об отражении попыток украинских дронов ударить по российской столице. Только 26 мая российские системы ПВО сбили около десятка БПЛА, летевших в направлении Москвы.

Ранее сообщалось, что на Украине задумались о новых методах борьбы с российскими дронами.