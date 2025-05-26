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Раненого бойца СВО оставили без выплат

Екатеринбургского разведчика, раненного на СВО, оставили без выплат
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Евгений Биятов/РИА Новости

Екатеринбургского разведчика, раненного на СВО, оставили без выплат. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«В прошлом году в бою он получил несколько огнестрельных ранений. После госпиталя в сентябре направил документы для оформления страховых выплат. Однако за полгода движения документов не произошло», — сообщил он.

Кроме того с ноября ему не платят зарплату, отметил депутат.

Боец обратился к депутату, тот передал информацию в военную прокуратуру. После проверки от ведомства военному прислали полагающиеся деньги.

Недавно в Тюмени семьям 15 участников спецоперации отказали в выплатах. По информации издания, решить проблему помогло вмешательство органов прокуратуры. Российских военных оставили без денежных выплат, общей суммой в 20 миллионов рублей. Отмечается, что одно из обращений направила несовершеннолетняя дочь военного.

Ранее сообщалось, что в российском регионе планируют сократить выплаты для добровольцев СВО.

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