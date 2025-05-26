Раненого бойца СВО оставили без выплат

Екатеринбургского разведчика, раненного на СВО, оставили без выплат

Екатеринбургского разведчика, раненного на СВО, оставили без выплат. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«В прошлом году в бою он получил несколько огнестрельных ранений. После госпиталя в сентябре направил документы для оформления страховых выплат. Однако за полгода движения документов не произошло», — сообщил он.

Кроме того с ноября ему не платят зарплату, отметил депутат.

Боец обратился к депутату, тот передал информацию в военную прокуратуру. После проверки от ведомства военному прислали полагающиеся деньги.

Недавно в Тюмени семьям 15 участников спецоперации отказали в выплатах. По информации издания, решить проблему помогло вмешательство органов прокуратуры. Российских военных оставили без денежных выплат, общей суммой в 20 миллионов рублей. Отмечается, что одно из обращений направила несовершеннолетняя дочь военного.

Ранее сообщалось, что в российском регионе планируют сократить выплаты для добровольцев СВО.