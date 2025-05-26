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Генпрокуратура раскрыла приговор для трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Три бойца ВСУ получили от 14 до 15 лет колонии за вторжение в Курскую область
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Anelo/Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении трех украинских военных, участвующих во вторжении в Курскую область. Им назначили от 14 до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура РФ.

Суд установил, что помощник гранатометчика Василий Патлачук, водитель Петр Войт и стрелок Роман Ромакин в ночь на 8 ноября 2024 года в составе 472-го батальона 144-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области. Военные заняли ранее оборудованные наблюдательно-огневые позиции, установив там единую систему разведки, огня и связи.

Бойцы двое суток удерживали Ольговку под вооруженным контролем, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских военнослужащих командованию. Они запугивали мирных жителей, запрещая им передвигаться и препятствовали эвакуации.

11 ноября 2024 года военные Вооруженных сил России атаковали занимаемую украинцами позицию и пресекли их террористическую деятельность. С момента задержания до вынесения приговора бойцы ВСУ находились под стражей. Их признали виновными в совершении теракта, повлекшего наступление тяжких последствий.

В начале апреля трое стрелков и разведчик ВСУ получили от 15 до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область. Суд установил, что они запугивали местных жителей и не давали им эвакуироваться. Их также признали виновными по статье о совершении теракта.

Ранее россиянин написал в чат о намерении вступить в ВСУ и получил штраф.

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