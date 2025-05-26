В Польше вторую ночь подряд поднимали в воздух дежурные пары истребителей

Польша в ночь на 26 мая подняла в небо истребители из-за якобы активности РФ

Польша вторую ночь подряд поднимала в небо дежурные пары истребителей в связи с якобы активностью РФ на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

Текст был обнародован в 3:40 по местному времени (4:40 мск).

«Внимание! В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных истребителей», — говорится в сообщении.

Из него следует, что истребители вернулись на аэродромы базирования спустя три часа. Они патрулировали воздушное пространство, так как на Украине наблюдалось «возобновление активности дальней авиации РФ».

25 мая Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в небо были подняты дежурные пары истребителей из-за якобы «активной операции РФ на территории Украины». Более того, власти республики приказали привести наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.

Ранее в министерстве иностранных дел Польши рассказали об «анархии» в Балтийском море.