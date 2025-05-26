На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше вторую ночь подряд поднимали в воздух дежурные пары истребителей

Польша в ночь на 26 мая подняла в небо истребители из-за якобы активности РФ
close
US Navy Photo

Польша вторую ночь подряд поднимала в небо дежурные пары истребителей в связи с якобы активностью РФ на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

Текст был обнародован в 3:40 по местному времени (4:40 мск).

«Внимание! В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных истребителей», — говорится в сообщении.

Из него следует, что истребители вернулись на аэродромы базирования спустя три часа. Они патрулировали воздушное пространство, так как на Украине наблюдалось «возобновление активности дальней авиации РФ».

25 мая Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в небо были подняты дежурные пары истребителей из-за якобы «активной операции РФ на территории Украины». Более того, власти республики приказали привести наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.

Ранее в министерстве иностранных дел Польши рассказали об «анархии» в Балтийском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами