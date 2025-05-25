В Польше подняли в небо дежурные пары истребителей из-за ситуации на Украине

Польша подняла в небо истребители в связи с якобы активностью РФ на Украине

Польша подняла в небо истребители из-за якобы «активной операции РФ на территории Украины». Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети X.

Из текста следует, что в воздушном пространстве республики начала действовать авиация Польши и стран-союзниц. В небо подняли дежурные пары истребителей, при этом наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Армейская авиация находилась в воздухе в течение трех часов. После этого истребители вернулись на аэродромы базирования.

«Нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было», — рассказали в оперативном командовании.

Там добавили, что все принятые меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

22 мая кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что в случае победы на выборах не станет отправлять военнослужащих страны на Украину. По словам политика, он не пойдет на такой шаг, даже если об этом попросит американский лидер Дональд Трамп.

Ранее на президентских дебатах в Польше произошел спор об Украине и российском лидере Владимире Путине.