Американский фотожурналист Дэвид Гуттенфельдер и канадский блогер Брэндон Митчел побывали в Курской области в то время, когда регион находился под контролем украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
По информации агентства, Гуттенфельдер прибыл в приграничную зону в статусе журналиста, сотрудничавшего с украинской стороной. В его публикациях, размещенных с пометкой The New York Times, фигурировали кадры из города Суджа, на которых запечатлены разрушенные здания, военная техника и бойцы, предположительно относящиеся к Вооруженным силам Украины.
Канадский блогер Брэндон Митчел, как утверждается, также посещал Суджу, откуда публиковал фото- и видеоматериалы в своих социальных сетях. Кроме того, он, по данным источников, участвовал в сборе денег в поддержку украинских подразделений, принимавших участие в атаках на российскую территорию.
В настоящее время компетентные органы проверяют факт незаконного пребывания иностранцев на территории России до ее освобождения, заключили источники агентства.
Ранее на территории Белоруссии задержали нелегально пересекшего госграницу иностранца.