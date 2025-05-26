РИА Новости: фотограф из США и канадский блогер незаконно были в Курской области

Американский фотожурналист Дэвид Гуттенфельдер и канадский блогер Брэндон Митчел побывали в Курской области в то время, когда регион находился под контролем украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации агентства, Гуттенфельдер прибыл в приграничную зону в статусе журналиста, сотрудничавшего с украинской стороной. В его публикациях, размещенных с пометкой The New York Times, фигурировали кадры из города Суджа, на которых запечатлены разрушенные здания, военная техника и бойцы, предположительно относящиеся к Вооруженным силам Украины.

Канадский блогер Брэндон Митчел, как утверждается, также посещал Суджу, откуда публиковал фото- и видеоматериалы в своих социальных сетях. Кроме того, он, по данным источников, участвовал в сборе денег в поддержку украинских подразделений, принимавших участие в атаках на российскую территорию.

В настоящее время компетентные органы проверяют факт незаконного пребывания иностранцев на территории России до ее освобождения, заключили источники агентства.

Ранее на территории Белоруссии задержали нелегально пересекшего госграницу иностранца.