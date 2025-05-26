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В Британии считают, что Россия сможет значительно усилить мощь ударов БПЛА по Украине

Economist: Россия сможет наносить удары по Украине с применением тысячи дронов
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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Российская армия сможет наносить по Украине удары с применением до тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британское издание Economist.

По сведениям издания, главной проблемой Украины становится число российских беспилотников, с которыми не справляются системы противовоздушной обороны (ПВО).

В материале отмечается, что если украинской армии даже удастся стабилизировать линию фронта, трудности с ПВО лишь возрастут.

Economist утверждает, что российские войска находят все больше и больше способов прорваться через украинскую противовоздушную оборону, которая испытывает растущие трудности из-за недостаточного количества зенитных ракет, меняющейся тактики РФ и недружественной политики Вашингтона. В частности, Россия планирует производить до 500 БПЛА в день, что приведет к возможности атаки роями по 1000 штук.

25 мая сообщалось, что российские военные поразили предприятия ВПК на Украине.

Ранее на Западе заявили о «крупнейшей воздушной атаке» ВС РФ на Украину.

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