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Военно-морским силам Германии предрекли катастрофу

KN: завершение строительства 6 фрегатов для ВМС Германии отложили до 2030 года
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Depositphotos

Завершение строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии отложили как минимум до 2030 года. Об этом пишет газета Kieler Nachrichten (KN).

«Военно-морским силам грозит новая катастрофа: строительство шести новых фрегатов класса 126, которые должны усилить флот в качестве боевых кораблей будет отложено», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval. В материале уточняется, что первые корабли должны были войти в эксплуатацию в 2028 году, однако производственные планы изменились.

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обозначил проблемы на Балтике, но не назвал диверсию на газопроводах «Северный поток», потому что знает, что это «сделали свои». По его словам, новый глава немецкого МИД ничуть этими обстоятельствами не обеспокоен.

Ранее в США двое морпехов оскорбляли темнокожего сослуживца с помощью мемов.

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