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В МИД назвали Украину испытательным полигоном в борьбе Запада против России

МИД: Украина стала полигоном для испытания методов цифровой борьбы против России

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Украина стала полигоном для испытания методов цифровой борьбы против России. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«Действительно, в последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак. Большинство из них осуществляются с территории или в интересах режима Владимира Зеленского», — заявил Люкманов.

Он отметил, что на Западе любят рассказывать про «российскую киберагрессию», при этом умалчивая про собственные прокси-операции против России через Украину. Люкманов указал на главное управление разведки Минобороны Украины, которое публично взяло на себя ответственность за цифровые нападения на российские информресурсы.

До этого российские хакеры почти уничтожили крупнейшего оператора связи на Украине.

Ранее в России появился неожиданный игрок на рынке систем защиты от DDoS-атак.

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Операция на Украине
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