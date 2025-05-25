Российский медик спас раненых бойцов в Запорожской области

Военный медик с позывным «Галл» из 392-го полка группировки «Днепр» на передовой в Запорожской области организовал эвакуацию семерых раненых солдат под плотным огнем украинской бронетехники и беспилотников. Об этом рассказал сам боец в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация на поле боя разворачивалась крайне напряженно: противник нанес удар по бойцам, находившимся на ротации, после чего попытался добить раненых с помощью дронов и танкового огня. Медик рассказал, что двое из семи раненых не могли передвигаться самостоятельно из-за тяжелых ранений ног, поэтому выносить их пришлось на носилках пешком под огнем.

Группа эвакуации преодолела около двух километров по пересеченной местности, пока по ним вели прицельный обстрел из танка и атаковали с воздуха. Как отметил санитар, погода неожиданно сыграла на руку спасателям — это позволило укрыться от точных попаданий.

Несмотря на все сложности, эвакуация завершилась успешно: всех бойцов удалось доставить в безопасную зону, оказать необходимую помощь и вернуть в строй. По словам «Галла», сегодня все спасенные вновь выполняют боевые задачи.

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