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Российский медик спас раненых бойцов в Запорожской области

РИА Новости: военный медик эвакуировал семерых раненых бойцов под огнем ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный медик с позывным «Галл» из 392-го полка группировки «Днепр» на передовой в Запорожской области организовал эвакуацию семерых раненых солдат под плотным огнем украинской бронетехники и беспилотников. Об этом рассказал сам боец в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация на поле боя разворачивалась крайне напряженно: противник нанес удар по бойцам, находившимся на ротации, после чего попытался добить раненых с помощью дронов и танкового огня. Медик рассказал, что двое из семи раненых не могли передвигаться самостоятельно из-за тяжелых ранений ног, поэтому выносить их пришлось на носилках пешком под огнем.

Группа эвакуации преодолела около двух километров по пересеченной местности, пока по ним вели прицельный обстрел из танка и атаковали с воздуха. Как отметил санитар, погода неожиданно сыграла на руку спасателям — это позволило укрыться от точных попаданий.

Несмотря на все сложности, эвакуация завершилась успешно: всех бойцов удалось доставить в безопасную зону, оказать необходимую помощь и вернуть в строй. По словам «Галла», сегодня все спасенные вновь выполняют боевые задачи.

Ранее в Минобороны рассказали, как старший лейтенант Малыгин спас сослуживца.

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