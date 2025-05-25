Среди украинских военнослужащих на фронте нарастает разочарование и усталость, что отражается на общем моральном состоянии войск. Об этом сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на беседы с украинскими солдатами, находящимися в зоне боевых действий.

Как отмечает газета, признаки подавленности наблюдаются как у опытных офицеров, так и у недавно мобилизованных бойцов. По их словам, в армии все чаще звучат сомнения в наличии четкого плана действий, а также тревога из-за ощущения, что человеческие жертвы приносятся без осмысленной цели. В публикации подчеркивается, что ослабление морального духа становится все более системным явлением.

Один из командиров штурмового подразделения, действующего в районе Покровска (бывший Красноармейск) в Донецкой народной республике, заявил, что его подчиненные находятся на пределе физических и психологических сил.

Испанская газета Pais, опросившая десятки бойцов ВСУ под Краматорском, писала, что Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают себя уже проигравшими конфликте с Россией.

Ранее в Курской области группа украинских военных отказалась от выполнения задач.