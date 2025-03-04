Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области группа украинских военных отказалась от выполнения задач

360.ru: украинские военные в Курской области отказались выполнять боевые задачи
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа украинских военнослужащих в Курской области отказалась от выполнения боевых задач, хотя за это им грозит уголовное преследование. Об этом узнал 360.ru из видеозаписи, которую передали хакеры RaHDIt.

Один из служащих ВСУ на записи объяснил отказ от дальнейшего выполнения задач тем, что на это не хватает снаряжения. Другой добавил, что находящиеся в области военные не могут связаться с другими подразделениями, а ситуация в действительности сильно расходится с тем, что доносилось до них в ходе инструктажа.

Судя по видео, на задание украинских военных направили без данных предварительной разведки. Позиций для закрепления у солдат нет. Еще одна часть военных отказалась выполнять свои обязанности из-за ухудшения состояния здоровья, а также из-за плохого морально-психологического климата среди солдат.

Напомним, в Минобороны РФ накануне сообщили, что за все время боев в Курской области ВСУ потеряли 64 695 военных. За последние сутки, по данным оборонного ведомства, потери Украины составили еще более 150 военных, два украинских военнослужащих за последние 24 часа сдались в плен.

Ранее российские военные отразили несколько атак ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами