Группа украинских военнослужащих в Курской области отказалась от выполнения боевых задач, хотя за это им грозит уголовное преследование. Об этом узнал 360.ru из видеозаписи, которую передали хакеры RaHDIt.

Один из служащих ВСУ на записи объяснил отказ от дальнейшего выполнения задач тем, что на это не хватает снаряжения. Другой добавил, что находящиеся в области военные не могут связаться с другими подразделениями, а ситуация в действительности сильно расходится с тем, что доносилось до них в ходе инструктажа.

Судя по видео, на задание украинских военных направили без данных предварительной разведки. Позиций для закрепления у солдат нет. Еще одна часть военных отказалась выполнять свои обязанности из-за ухудшения состояния здоровья, а также из-за плохого морально-психологического климата среди солдат.

Напомним, в Минобороны РФ накануне сообщили, что за все время боев в Курской области ВСУ потеряли 64 695 военных. За последние сутки, по данным оборонного ведомства, потери Украины составили еще более 150 военных, два украинских военнослужащих за последние 24 часа сдались в плен.

Ранее российские военные отразили несколько атак ВСУ в Курской области.