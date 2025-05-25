В Ельце объявлен красный уровень опасности из-за БПЛА

В Липецкой области в городе Елец и одноименном микрорайоне объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве напомнили, что этот сигнал означает, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. Жителей оповещают о происходящем при помощи звуковых сирен, речевых объявлений, пуш-уведомлений, сообщений в официальных каналах. При красном уровне опасности нужно укрыться дома в помещении без окон дома, а на улице — спрятаться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отмечал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру города Елец уже вторые сутки. В связи с этим чиновник провел в городе заседание оперативного штаба с участием руководителей всех силовых ведомств. Правительство региона обсуждает дополнительные меры защиты инфраструктуры от атак украинских дронов.

Ранее жители Ельца сообщили о хлопках в городе на фоне сирены.