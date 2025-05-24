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Белоусову показали модульные казармы

Министр обороны Белоусов оценил мобильные модульные городки для военных

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа изучил современные блочно-модульные конструкции для размещения военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих — их условий для службы и боевой работы», — заявил Белоусов.

Городки оснащены системами жизнеобеспечения, мебелью, спортзалами, банями и медпунктами. По словам замминистра Андрея Булыги, их можно использовать как штабы, казармы или склады, что повышает мобильность подразделений. Технологии позволяют устанавливать здания в труднодоступных районах, сокращая энергозатраты и адаптируя их к экстремальному климату. Срок службы конструкций — от 25 до 50 лет.

19 мая Белоусов поздравил российских бойцов с взятием Богатыря в ДНР. Он отметил, что российские военнослужащие уверенно продвигаются на Шахтерском направлении.

Ранее Белоусов призвал быстрее укреплять общее оборонное пространство РФ и Белоруссии.

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