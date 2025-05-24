В Берлине началась массовая демонстрация пацифистов

В Берлине началась акция протеста против отправки вооружений Украине. Об этом пишет ТАСС.

Акция под названием «Мир. Свобода. Всенародное голосование» стартовала около 13:00 (14:00 мск). По данным полиции, на нее намерены прийти около 10 тыс. человек. Участники приходят на улицу 17 Июня. Они держат в руках голубые флаги с голубем мира, флаги Германии и воздушные шарики.

Демонстранты требуют упрощения процедуры проведения национальных референдумов и проведения такогового по поправкам к Конституции ФРГ. В руках они держат плакаты с надписями «Мир с Россией и Китаем. За возвращение к международному праву. Против НАТО, наращивания вооружений, санкций и бойкотов», а также «Дипломатия вместо войны».

До этого в Париже прошла демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине.

В руках манифестанты держали национальные флаги Франции и плакаты с различными лозунгами, в том числе «Французы за мир» и «Остановите НАТО!». Также манифестанты держали растяжки: «За мир!». Они выступали против политики французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее в Колумбии прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников.