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Пентагон ограничил доступ СМИ к своей территории из опасений утечек секретных данных

Пентагон ограничил доступ СМИ к своей территории после истории с чатом в Signal
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Joshua Roberts/Reuters

Пентагон выпустил новые правила, ограничивающие доступ СМИ к территории здания ведомства, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, после скандальной истории с мессенджером Signal. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что обновленные меры безопасности в отношении штатных и приходящих представителей СМИ необходимы для того, чтобы уменьшить возможности для личного непреднамеренного и несанкционированного разглашения засекреченных сведений.

Теперь журналисты не смогут без специального разрешения и сопровождения входить, среди прочего, в личную рабочую зону Хегсета и Объединенного штаба. Также Пентагон полностью запретил доступ СМИ к спортивному центру ведомства.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. В результате журналист стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее службы безопасности США сочли угрозой Трампу публикацию экс-главы ФБР.

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