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Минобороны США модернизирует боевые корабли прибрежной зоны

США заключили контракты на модернизацию прибрежных боевых кораблей на $2,6 млрд
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Christopher G Johnson/US Navy/Reuters

Министерство обороны США объявило о заключении контрактов на модернизацию боевых кораблей прибрежной зоны на общую сумму $2,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках реализации программы были подписаны соглашения с рядом американских компаний, включая BAE Systems, General Dynamics и Propulsion Controls Engineering.

Сообщается, что каждому из подрядчиков присуждены контракты на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации боевых кораблей, базирующихся в Сан-Диего, штат Калифорния. Завершение работ по контрактам запланировано на май 2030 года.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону на предстоящем саммите НАТО в Гааге. До инаугурации американский лидер говорил о том, что страны — участницы альянса должны повысить военные расходы до уровня 5% от их ВВП.

Ранее Трамп поручил построить 10 новых ядерных реакторов в США.

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