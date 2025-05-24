Минобороны США модернизирует боевые корабли прибрежной зоны

Министерство обороны США объявило о заключении контрактов на модернизацию боевых кораблей прибрежной зоны на общую сумму $2,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках реализации программы были подписаны соглашения с рядом американских компаний, включая BAE Systems, General Dynamics и Propulsion Controls Engineering.

Сообщается, что каждому из подрядчиков присуждены контракты на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации боевых кораблей, базирующихся в Сан-Диего, штат Калифорния. Завершение работ по контрактам запланировано на май 2030 года.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону на предстоящем саммите НАТО в Гааге. До инаугурации американский лидер говорил о том, что страны — участницы альянса должны повысить военные расходы до уровня 5% от их ВВП.

Ранее Трамп поручил построить 10 новых ядерных реакторов в США.