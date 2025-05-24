У двух вернувшихся из плена мирных россиян выявили ранения

Хинштейн: двух вернувшихся из плена курян доставили в больницу с ранениями

Двух вернувшихся из украинского плена жителей Курской области доставили в больницу с ранениями. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы», — рассказал он.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных вернувшихся жителей региона по домам развозит автобус.

До этого самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье. На борту находились 270 военных.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает продолжения обмена пленными с РФ на этой неделе.