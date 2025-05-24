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Пленный украинский солдат рассказал о жестких условиях на полигоне

Пленный Гунтер: мобилизованных ВСУ лишали воды за проступки
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РИА Новости

Пленный украинский солдат Виталий Гунтер рассказал, что мобилизованных военнослужащих лишали воды за нарушения во время учений на полигоне. Об этом пишет ТАСС.

По рассказу мужчины, однажды кто-то из бойцов не допил бутылку воды, после чего старший по полигону приказал полностью запретить доступ к воде в знак наказания. Он отметил, что дисциплина в части была крайне строгой, а условия — тяжелыми. По его словам, даже один из иностранных инструкторов — гражданин Литвы — сожалел о своем контракте с украинской армией.

Гунтер также рассказал об обстоятельствах задания, после которого он попал в плен. По его словам, после ужина их внезапно вызвали и отправили на боевую операцию. Командование не разрешило взять с собой ни воды, ни еды. Координаты передали с планшета, сфотографировав их на телефон. Солдаты, по его словам, были вынуждены двигаться по полям и лесопосадкам практически вслепую.

Он добавил, что позже группа укрылась в железном контейнере, где попала под удары беспилотников и артиллерии. По его словам, они чувствовали себя «просто мясом» на поле боя.

Ранее Москалькова рассказала о тех, кто вернулся из украинского плена.

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