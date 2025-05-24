На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали вывести войска с российской границы

Немецкий политик Вагенкнехт потребовала вывести немецкие войска из Литвы
close
Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Германии необходимо вывести из Литвы бригаду бундесвера (войска), которая размещена на границе с Россией. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.

«Это было бы гораздо разумнее, чем введение нового пакета санкций против РФ. Это могло бы остановить массовую трату денег налогоплательщиков», — указала она.

Вагенкнехт отметила, что инфраструктура для бригады обойдется бундесверу, страдающему от нехватки материальных средств, в сотни миллионов евро, и станет «сжиганием денег немецких налогоплательщиков».

Она добавила, что происходящее на российской границе «является полным игнорированием истории и не является вкладом в достижение мира». По ее мнению, вместо «спирали эскалации» нужно наладить отношения с Россией, опираясь на уроки истории.

До этого американское агентство Bloomberg сообщило, что Германия планирует нарастить численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России.

Ранее министр обороны Германии рассказал об ошибке Трампа в отношении Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами