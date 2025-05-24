Германии необходимо вывести из Литвы бригаду бундесвера (войска), которая размещена на границе с Россией. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.

«Это было бы гораздо разумнее, чем введение нового пакета санкций против РФ. Это могло бы остановить массовую трату денег налогоплательщиков», — указала она.

Вагенкнехт отметила, что инфраструктура для бригады обойдется бундесверу, страдающему от нехватки материальных средств, в сотни миллионов евро, и станет «сжиганием денег немецких налогоплательщиков».

Она добавила, что происходящее на российской границе «является полным игнорированием истории и не является вкладом в достижение мира». По ее мнению, вместо «спирали эскалации» нужно наладить отношения с Россией, опираясь на уроки истории.

До этого американское агентство Bloomberg сообщило, что Германия планирует нарастить численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России.

Ранее министр обороны Германии рассказал об ошибке Трампа в отношении Путина.