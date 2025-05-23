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Военный эксперт объяснил, какой глубины должна быть буферная зона на Украине

Военэксперт Дандыкин: глубина буферной зоны на Украине должна быть 30-100 км
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Глубина буферной зоны у границ РФ должна составлять 30-100 километров, чтобы обезопасить мирное население хотя бы от огня артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Возможно, потребуется большее расстояние. От Донецка украинскую армию мы уже отогнали. И сейчас, судя по словам главы ДНР Дениса Пушилина, местные жители, которые ранее эвакуировались из города, начали возвращаться», — сказал специалист.

Что касается беспилотников, буферная зона вряд ли поможет, но без ударов артиллерии будет гораздо спокойнее, добавил он.

Накануне президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Российские военные эту задачу уже выполняют, уточнил он. По его словам, с учетом ситуации в приграничных районах необходимо начинать работу по восстановлению разрушенных ВСУ объектов. О чем еще рассказал глава государства, и как будет выглядеть буферная зона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска приблизились к ключевому узлу ВСУ на Сумском направлении.

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