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В ДНР после обстрела нашли неразорвавшийся дрон с подписью «От ГУР»

На месте обстрела в Пантелеймоновке нашли беспилотник с надписью «От ГУР»
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Inna Varenytsia/Reuters

На месте обстрела в Пантелеймоновке в Донецкой народной республике после обстрела нашли неразорвавшийся ударный беспилотник, на корпусе которого видна надпись «От ГУР». Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР Сергей Переверзев.

По его словам, речь идет о беспилотнике типа «Крыло», который не успел взорваться. Его фрагменты увидели на крыше многоэтажного жилого дома. При первичном осмотре на обломках дрона нашли надписи, указывающие на его возможную принадлежность к Главному управлению разведки Украины. По словам Переверзева, это еще одно свидетельство того, что украинские военные продолжают атаковать мирные районы ДНР.

Переверзев отметил, что устройство все еще представляет опасность. Его предстоит обезвредить саперам.

Врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев заявлял, что в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь жителей поселка Пантелеймоновки, а также повреждены частные дома и многоквартирный жилой дом.

Ранее в Курской области завели дело о теракте после атаки ВСУ.

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