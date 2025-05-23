Стала известна судьба «изгнанного» с фронта участника СВО

История «выгнанного» с фронта участника специальной военной операции (СВО) благополучно завершилась. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«Благополучно завершилась история участника СВО из Камышловского района Александра К., которого, по сути, «выгнали» с войны, чтобы тот сам разбирался, почему ему не платят денежное довольствие», — написал парламентарий.

Иванов добавил, что Генпрокуратура подтвердила нарушение прав военного, а в решении вопроса содействовало Минобороны.

История началась 10 марта, когда депутат рассказал, что командование «выгнало» из зоны специальной военной операции бойца из Камышловского района Свердловской области, не получавшего деньги. Выяснилось, что военнослужащий был переведен в другой военный округ, в результате чего начал получать сначала только «голый» оклад по 30-40 тысяч рублей, а с сентября прошлого года выплаты вообще прекратились. Как рассказал депутат, командование отправило бойца выяснять самостоятельно причины остановки выплат.

Ранее российскому бойцу отказали в выплате за ранение в зоне СВО.