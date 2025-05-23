На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна судьба «изгнанного» с фронта участника СВО

Депутат ГД Иванов: история выгнанного с фронта участника СВО завершилась
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

История «выгнанного» с фронта участника специальной военной операции (СВО) благополучно завершилась. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«Благополучно завершилась история участника СВО из Камышловского района Александра К., которого, по сути, «выгнали» с войны, чтобы тот сам разбирался, почему ему не платят денежное довольствие», — написал парламентарий.

Иванов добавил, что Генпрокуратура подтвердила нарушение прав военного, а в решении вопроса содействовало Минобороны.

История началась 10 марта, когда депутат рассказал, что командование «выгнало» из зоны специальной военной операции бойца из Камышловского района Свердловской области, не получавшего деньги. Выяснилось, что военнослужащий был переведен в другой военный округ, в результате чего начал получать сначала только «голый» оклад по 30-40 тысяч рублей, а с сентября прошлого года выплаты вообще прекратились. Как рассказал депутат, командование отправило бойца выяснять самостоятельно причины остановки выплат.

Ранее российскому бойцу отказали в выплате за ранение в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами