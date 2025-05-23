В РФ утвердили обвинительное заключение по делу наемника из Бельгии Жака Мартина

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бельгийского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Жака Мартина. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В заявлении отмечается, что против 54-летнего мужчины было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Речь идет об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным следствия, в марте 2022 года бельгиец прибыл на территорию Украины и вступил в ряды так называемого Интернационального легиона ВСУ. Далее он прошел курсы военной подготовки, получил оружие и обмундирование, после чего попал на фронт.

«Мартин принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, а весной 2022 года в результате ракетного удара по Яворовскому полигону получил ранение и вернулся на лечение в Бельгию», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что в апреле 2023 года наемник вновь приехал на территорию Украины, чтобы продолжить участие в боевых действиях. Мартин находился на поле боя до февраля текущего года.

«За указанные действия наемник получил материальное вознаграждение в сумме более 2 млн рублей», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что российский суд заочно избрал бельгийцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Также он был объявлен в международный розыск, а его уголовное дело направили на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

Ранее в ДНР осудили наемника украинских войск из Колумбии.