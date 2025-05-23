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В РФ утвердили обвинительное заключение по делу наемника из Бельгии Жака Мартина

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника ВСУ Мартина

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бельгийского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Жака Мартина. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В заявлении отмечается, что против 54-летнего мужчины было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Речь идет об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным следствия, в марте 2022 года бельгиец прибыл на территорию Украины и вступил в ряды так называемого Интернационального легиона ВСУ. Далее он прошел курсы военной подготовки, получил оружие и обмундирование, после чего попал на фронт.

«Мартин принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, а весной 2022 года в результате ракетного удара по Яворовскому полигону получил ранение и вернулся на лечение в Бельгию», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что в апреле 2023 года наемник вновь приехал на территорию Украины, чтобы продолжить участие в боевых действиях. Мартин находился на поле боя до февраля текущего года.

«За указанные действия наемник получил материальное вознаграждение в сумме более 2 млн рублей», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что российский суд заочно избрал бельгийцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Также он был объявлен в международный розыск, а его уголовное дело направили на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

Ранее в ДНР осудили наемника украинских войск из Колумбии.

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