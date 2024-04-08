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В двух областях РФ ввели штрафы за съемку работы ПВО

Жителей Курской и Ленинградской областей будут штрафовать за съемку работы ПВО

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Global Look Press

Руководства Ленинградской и Курской областей ввели штрафы за съемку работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и последствий атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на соответствующие поправки.

По информации журналистов, региональные власти запретили публиковать в сети любые сведения о последствиях атак дронов. То же касается данных, которые могут раскрыть местоположение российских военных объектов.

«Исключения составляют только материалы, которые распространяют сами власти», — говорится в публикации.

При этом штраф за публикацию такой информации составит 1000 рублей для физических лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена в два раза. Однако это касается только тех случаев, когда с момента предыдущей публикации прошло не больше одного года.

В материале подчеркивается, что руководства Курской и Ленинградской областей приняли такое решение в связи с последними атаками украинских БПЛА на местные инфраструктурные объекты и промышленные предприятия. Власти других приграничных регионов пока не издавали аналогичных распоряжений.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

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