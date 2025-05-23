Ученые спрогнозировали «ядерную зиму» при конфликте России и США

Исследователи из Университета штата Пенсильвания смоделировали последствия гипотетической ядерной войны между Россией и США. Результаты опубликованы в журнале Environmental Research Letters (ERL).

По их расчетам, конфликт приведет к выбросу 150 млн тонн сажи в атмосферу, что вызовет глобальное похолодание на 15°C и коллапс сельского хозяйства.

Ученые выяснили, что сажа блокирует солнечный свет, провоцируя «ядерную зиму» на десятилетия. В качестве примера они изучили влияние на производство кукурузы: урожайность упадет на 80%, а восстановление отрасли займет 7–12 лет. Нарушение цепочек поставок и торговли усугубит кризис, вызвав массовый голод.

«Последствия будут катастрофичны: долгое похолодание, крах сельского хозяйства и социальные потрясения беспрецедентного масштаба», — заключили авторы исследования.

11 мая в научном журнале PLOS One появилось исследование, в котором говорится, что новозеландские ученые из Университета Отаго выяснили возможности городского сельского хозяйства при общемировом кризисе, таком как ядерная война, экстремальная пандемия или климатическое бедствие. Оказалось, что существующие в городских поселениях сельхозугодия обеспечат продовольствием лишь 20% жителей.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что человечество находится на грани катастрофы.