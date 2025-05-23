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СМИ: против бойцов ВС РФ возбудили дело об убийстве и мародерстве в Курской области

«Ъ»: российских военных обвиняют в убийстве и мародерстве в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело против пяти военнослужащих, участвовавших в отражении атак ВСУ на Курскую область. Обвинения включают бандитизм, убийство с особой жестокостью и мародерство, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, среди фигурантов — военнослужащий Михаил Осипов, арестованный по месту совершения преступления. Его защита отрицает вину, но суд оставил меру пресечения без изменений. Еще один обвиняемый, Александр Лисунов, осужден за сокрытие убийства в особом порядке.

«Военные выпустили в ноги жертве семь пуль из АК-74, затем добили выстрелом в голову. Тело сожгли в подвале, чтобы скрыть следы», — говорится в материалах дела.

По версии следствия, конфликт в подразделении привел к убийству сослуживца. Обвиняемые утверждают, что действовали против «бегунка», пытавшегося уклониться от участия в боях. Материальный ущерб, по их словам, ограничился мелочью из заброшенных домов.

29 апреля мирный житель рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины сливали бензин из автомобилей жителей села Гуево в Курской области.

Ранее жительница Курской области рассказала об убийстве своего сына военными ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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